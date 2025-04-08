В Донецкой области ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в армии РФ.

Об этом заявил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По его данным, китайцев в рядах армии РФ "значительно больше двух".

"Наши военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины – в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные", - сообщил Зеленский.

Главе МИД Андрею Сибиге поручено связаться с Пекином и обсудить эту ситуацию.

"Привлечение Россией к тому же прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе – это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно требуется реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы мир был", - подчеркнул президент.

Затем на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевера он снова затронул эту тему и сказал, что китайцы попали в плен ВСУ в ходе боев в Тарасовке и Белогоровке Донецкой области. Всего, по его словам, в бою участвовали шестеро китайских военных.

Зеленский отметил, что китайцы воюют непосредственно в Украине, в отличие от северокорейцев, которые участвовали в боях на территории РФ в Курской области.

"Очень рассчитываем, что после этой ситуации американцы будут говорить сначала с украинцами, а затем с россиянами. Очень надеемся, что и китайская сторона тоже отреагирует", – сказал президент.

Между тем МИД Украины уже вызвал поверенного в Киеве по делам Китая после пленения двух граждан КНР и намерен потребовать объяснений. Об этом сообщил Сибига в Х.

Он написал, что участие китайцев в войне на стороне РФ "ставит под сомнение заявленную Китаем позицию за мир и подрывают доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН".

Ранее Центр национального сопротивления информировал, что Китай может отправить своих солдат для участия в войне против Украины. При этом в начале марта в украинских телеграм-каналах появилось видео, как утверждалось, с китайцами под Покровском, одетыми в российскую военную форму.

Напомним, в январе Зеленский публиковал видео с первыми пленными из Северной Кореи и предложил КНДР обмен.