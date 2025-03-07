Наибольшее влияние на ход войны в Украине имеет Китай, а не США.

Об этом написал в Фейсбуке бывший народный депутат и военный ВСУ Игорь Луценко.

По его словам, "80% поражений сейчас в полосе ответственности некоторых бригад – это дроны". И американцы к их производству не имеют никакого отношения.



"Для сегмента FPV-камикадзе американцы не поставляют ни винтика. Боевые части дронов производятся по хатам неподалеку от фронта. Никто не слышал и о массовом применении какого-нибудь американского РЭБа", – пишет Луценко.



Он считает, что Украина и РФ в плане вооружений "в разы больше зависят от Китая".

"Именно из его компонентов состоят дроны как отечественные, так и вражеские. Степень локализации наиболее массовых образцов БПЛА, средств РЭБ и РЭР – она сейчас такова, что Китай может обрушить фронт в ту или иную сторону, если реально ограничит поставки своей продукции соответствующему участнику военного противостояния. К счастью, это не так просто. Формально Китай сейчас не поставляет напрямую в Украину определенный спектр продукции, но она идет. Похожая ситуация и с РФ. Теневые схемы работают", – добавил Луценко.

Он делает вывод, что "страна номер один по влиянию на нашу войну – Китай, и вообще в мире".

"Это реальность, которую еще не все осознали. В том числе, может быть, и сами китайцы", – написал Луценко.

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Война в Украине идет 1108-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвинулись к югу от Суджи в Курской области, сообщает Deep State. На Покровском направлении пошли в контратаки ВСУ. Они смогли продвинуться в районе Успеновки, Котлино, Песчаного и Шевченково.

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