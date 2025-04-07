Соединенные Штаты проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к цели.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, комментируя перспективу завершения войны.

В то же время глава Белого дома отметил, что недоволен ударами РФ по Украине.

"Я не в восторге от того, что происходит с бомбардировками, потому что они сейчас бомбят как сумасшедшие. Они бомбят - я не знаю, что там происходит. Это не самая лучшая ситуация", - сказал президент США.

Кроме того, Трамп заявил, что Евросоюз ведет себя "очень плохо" по отношению к США в вопросах торговли, но так больше не будет.

При этом он убежден, что объединение европейских стран в ЕС произошло как раз для того, чтобы нанести ущерб Штатам в торговле.

Также президент США высказался о поведении Канады и Мексики в торговых отношениях с США. По его словам, "они мошенничают как сумасшедшие".

Напомним, Украина собирает срочные заседания Совбеза ООН и совета ОБСЕ после ракетного удара по Кривому Рогу. Оба заседания пройдут во вторник, 8 апреля.

Как в мире комментируют трагедию в Кривом Роге, мы анализировали в отдельном материале.