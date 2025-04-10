США не хотят, чтобы украинское урегулирование растянулось на полгода или год.

Об этом заявила на брифинге представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

По ее словам, госсекретарь Марко Рубио подчеркивал, что в течение нескольких недель будет ясно, насколько серьезно настроена Россия.

Переговоры с РФ об Украине для США сводятся к достижению прекращения огня, без этого не будут решаться другие вопросы, добавила она.

Между тем война в Украине идет 1142-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ развивает наступление на Лиманско-Оскольском фронте в Харьковской и в Луганской областях. DeepState показывает, что россияне продвинулась в Екатериновке и наступают в сторону Боровой. Также РФ продвинулась около Архангельского (восточнее Покровска). ВСУ отбили часть позиций в районе Котлино на Покровском направлении.

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