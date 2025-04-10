В США не хотят, чтобы урегулирование конфликта в Украине растянулось надолго
США не хотят, чтобы украинское урегулирование растянулось на полгода или год.
Об этом заявила на брифинге представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
По ее словам, госсекретарь Марко Рубио подчеркивал, что в течение нескольких недель будет ясно, насколько серьезно настроена Россия.
Переговоры с РФ об Украине для США сводятся к достижению прекращения огня, без этого не будут решаться другие вопросы, добавила она.
Между тем война в Украине идет 1142-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ развивает наступление на Лиманско-Оскольском фронте в Харьковской и в Луганской областях. DeepState показывает, что россияне продвинулась в Екатериновке и наступают в сторону Боровой. Также РФ продвинулась около Архангельского (восточнее Покровска). ВСУ отбили часть позиций в районе Котлино на Покровском направлении.
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