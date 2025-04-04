Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне ряд встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее он говорил, что на переговорах в США достигнут прогресс по прекращению огня.

Еще его заявления тезисно:

одна из главных тем - восстановление российско-американских отношений, "разные страны пытаются сорвать этот диалог". Но администрация Трампа "слышит позицию России, понимает озабоченности России".

есть разногласия "по различным пунктам".

обсуждались вопросы экономического характера, "мы видим большое желание американских компаний возвращаться в Россию" и "занять те ниши, из которых ушли европейские компании".

обсуждалось взаимодействия в Арктике, в редкоземельных металлах.

идет работа над восстановлением прямого авиасообщения.

NBC News со ссылкой на источники сообщает, что Дмитриев провел в Штатах встречи не только с командой Трампа, но и с сенаторами.

В группу из Сената вошел республиканец Линдси Грэм, который накануне представил законопроект по новым санкциям против РФ.

Встреча состоялась вчера вечером в Белом доме, представители Трампа также на ней присутствовали.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники в Москве писал, что Путин хочет продолжать переговоры с президентом США, чтобы добиться "приемлемого соглашения" - но готов и продолжать воевать, если переговоры провалятся.