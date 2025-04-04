"Администрация Трампа слышит позицию России". Ряд заявлений представителя Путина по итогам встреч в Вашингтоне
Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне ряд встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее он говорил, что на переговорах в США достигнут прогресс по прекращению огня.
Еще его заявления тезисно:
- одна из главных тем - восстановление российско-американских отношений, "разные страны пытаются сорвать этот диалог". Но администрация Трампа "слышит позицию России, понимает озабоченности России".
- есть разногласия "по различным пунктам".
- обсуждались вопросы экономического характера, "мы видим большое желание американских компаний возвращаться в Россию" и "занять те ниши, из которых ушли европейские компании".
- обсуждалось взаимодействия в Арктике, в редкоземельных металлах.
- идет работа над восстановлением прямого авиасообщения.
NBC News со ссылкой на источники сообщает, что Дмитриев провел в Штатах встречи не только с командой Трампа, но и с сенаторами.
В группу из Сената вошел республиканец Линдси Грэм, который накануне представил законопроект по новым санкциям против РФ.
Встреча состоялась вчера вечером в Белом доме, представители Трампа также на ней присутствовали.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники в Москве писал, что Путин хочет продолжать переговоры с президентом США, чтобы добиться "приемлемого соглашения" - но готов и продолжать воевать, если переговоры провалятся.