Президент Украины Владимир Зеленский и Владимр Путин готовы заключить сделку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Майами.

Он сказал, что есть "большой прогресс", президент Зеленский "готов к сделке, и я думаю, что президент Путин тоже готов к сделке, и тогда удастся остановить убийства тысяч молодых людей каждую неделю".

На вопрос, о чем говорили в США с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, Трамп ответил:

"Я не обсуждаю конкретных людей. Я просто скажу, что сейчас идут очень хорошие разговоры по теме Украина–Россия".

Ранее спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что война в Украине находится на пороге прекращения огня, но обе стороны должны прийти к соглашению.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники в Москве писал, что Путин хочет продолжать переговоры с президентом США, чтобы добиться "приемлемого соглашения" - но готов и продолжать воевать, если переговоры провалятся. По их данным, Путин "понимает, что Трамп представляет собой его лучший шанс положить конец войне, и хочет продолжить дипломатию".

Война в Украине идет 1136-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 4 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.