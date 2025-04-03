"Коалиция желающих" приняла решение, что по крайней мере один европейский лидер должен поговорить с Россией.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

По его мнению, это должен сделать или президент Франции Эммануэль Макрон, или премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

При этом каких-либо сроков по будущему разговору нет. Также коалиция решила укреплять обороноспособность как Украины, так и Европы.

Напомним, что в ноябре с Путиным созвонился канцлер Германии Олаф Шольц, после чего заявил, что это был "разочаровывающий" разговор, потому что Путин "просто еще раз повторил все свои формулы".

В марте президент США Дональд Трамп созвонился с Путиным. Их разговор стал самым продолжительным в истории телефонных переговоров президентов России и США.

Война в Украине идет 1135-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 3 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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