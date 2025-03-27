Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует отправить в Украину силы сдерживания, несмотря на позицию РФ. Миссию возглавит Великобритания.

Об этом он заявил по итогам встречи с европейскими лидерами.

"Военные будут охватывать морские, воздушные и наземные направления и станут частью более широкого пакета мер безопасности. Не РФ должна решать, будут ли силы сдерживания в Украине. Со следующей недели наши дипломатические советники начнут следить за выполнением принятых сегодня решений", - сказал Макрон.

Как будет функционировать миссия и на каких основаниях она войдёт в Украину, он не уточнил.

"Это могут быть силы из нескольких государств, поскольку нет единодушия по этому поводу. Они могут присутствовать в заранее определенных стратегических местах вместе с украинцами и иметь сдерживающий эффект против потенциальной российской агрессии", - добавил президент Франции.

В течение трех недель европейские страны подготовят свое предложение о соблюдении прекращения огня в Украине.

Также, по его словам, Британия и Франция отправят в Украину делегацию своих военных для разработки программы реформирования ВСУ.

Напомним, это уже не первое заявление Макрона о направлении войск в Украину после прекращения огня. Однако, по данным западных СМИ, пока к практической подготовке реализации этих идей не приступили. Более того, неоднократно заявлялось, что Британия и Франция не будут отправлять войска без гарантий их безопасности от США, которые американцы давать отказываются.

По одной из версий, заявления Макрона о вводе европейских войск в Украину без согласия РФ призваны сорвать возможные договоренности о завершении войны, к которым сейчас активно пытается подвести Киев и Москву Дональд Трамп.

Ранее газета La Repubblica писала, что в Украине планируются две миротворческие миссии.