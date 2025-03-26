Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

По словам Никифорова, сегодня у президента Украины запланирована встреча с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

На завтра запланирована встреча "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины, сообщает DPA.

Ранее Макрон поддержал перемирие в Украине.

"Теперь мы должны вместе со всеми нашими партнерами двигаться вперед, чтобы представить конкретный мирный план. Мирный план, который обеспечивает надежные гарантии безопасности для Украины. Мирный план, который гарантирует прочный мир в Украине и Европе", - заявил президент Франции.

Также мы писали, что Макрон назвал себя гарантом поддержки Украины и одобрил стремление Трампа завершить войну.

Война в Украине идет 1127-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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