Встреча с Макроном и "коалиция желающих". Зеленский прибыл во Францию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.
Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
По словам Никифорова, сегодня у президента Украины запланирована встреча с французским президентом Эмманюэлем Макроном.
На завтра запланирована встреча "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины, сообщает DPA.
Ранее Макрон поддержал перемирие в Украине.
"Теперь мы должны вместе со всеми нашими партнерами двигаться вперед, чтобы представить конкретный мирный план. Мирный план, который обеспечивает надежные гарантии безопасности для Украины. Мирный план, который гарантирует прочный мир в Украине и Европе", - заявил президент Франции.
Также мы писали, что Макрон назвал себя гарантом поддержки Украины и одобрил стремление Трампа завершить войну.
Война в Украине идет 1127-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 марта 2025 года в обновляемом онлайне.
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