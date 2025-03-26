В среду, 26 марта, в Украине идет 1127-й день войны с Россией.

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10.27 В Белгородской области на границе с Украиной, где идут бои, от подрыва на мине погибла военкор "Первого канала" Анна Прокофьева, сообщает его редакция.

Оператор Дмитрий Волков ранен.

Напомним, на днях на захваченной части Луганской области в результате обстрела погибли сразу три сотрудника российских СМИ.

8.58 Пауза между прекращением огня и окончательным миром не должна быть длинной, иначе может упасть моральный дух ВСУ, и в Украине начнутся деструктивные процессы. Об этом заявил Зеленский в интервью журналу Time.

"Окно возможностей очень короткое между моментом, когда у нас будет прекращение огня, и моментом, когда мы достигнем соглашения о прекращении войны. Это должен быть очень короткий период. Месяц, два, три, и все. После этого это будет вопрос морального духа в армии. У нас под ружьем 800 000 человек", - сказал украинский президент.

Также он считает, что "заморозка" войны без полноценного мирного соглашения будет губительна для страны.

"Если у нас не будет соглашения о прекращении войны, она превратится в замороженный конфликт. И мы не можем просто продолжать жить в состоянии войны. Нам нужно открыть границы. Нам нужно многое либерализовать. И мы можем это сделать, если подпишем соглашение. Если период между прекращением огня и соглашением будет недолгим, то мы можем увидеть лишь несколько нарушений здесь и там. Это не было бы полным крахом. Но если процесс затянется, то все это развалится. И мы не знаем, чем это закончится", - сказал Зеленский.

8.19 Россия хочет, чтобы война остановилась, но "тянет время", добиваясь лучших условий сделки, заявил Трамп.

"Думаю, Россия хочет, чтобы это закончилось, хотя, возможно, они тянут время. Я поступал так на протяжении многих лет, знаете ли; я не хочу подписывать контракт, я хочу как бы оставаться в игре, но, может быть, я не хочу этого делать… Я не уверен. Но нет, я думаю, Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и думаю, на данный момент тоже этого хочет", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

7.46 Кривой Рог вчера пережил самую массовую с начала войны атаку беспилотников.

При этом обошлось без погибших и раненых, заявили в городской администрации.

В результате атаки пострадали админздание, складские помещения, промышленное предприятие и пожарная часть, шесть авто.