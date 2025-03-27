В Киев приедут делегации из Великобритании, Франции и Германии, чтобы разработать планы прекращения огня.

Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает The Telegraph.

"Мы будем готовы ввести в действие мирное соглашение, когда бы его ни подписали, и будем работать вместе, чтобы обеспечить безопасность Украины, чтобы она могла защитить свое будущее", - сказал глава британского правительства.

Он добавил, что парламенту предстоит голосование по планам размещения британских войск в Украине на долгосрочной основе.

Стармер также призвал дать России крайний срок, чтобы сесть за стол переговоров и взять на себя обязательства по установлению прочного мира.

"Я не хочу устанавливать жесткие сроки, но мы должны видеть, как это будет развиваться в течение нескольких дней и недель, а не месяцев", – сказал Стармер.

Отметим, что Великобритания и другие страны Европы в инициированных США переговорах об Украине не участвуют. Также американские СМИ пишут, что Париж и Лондон пока не могут реализовать идею размещения европейских войск в Украине.

Хотя Эмманюэль Макрон по итогам заседания "коалиции желающих" заявил, что намерения европейцев отправить в Украину силы сдерживания сохраняются.