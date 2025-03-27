Владимир Зеленский заявил, что Киеву не нужны иностранные военные для поддержания мира, а европейские войска должны быть готовы принять участие в боях на стороне Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Париже.

"Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться, нам не нужны силы поддержания мира. Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это – войско", – заявил президент.

Между тем западная пресса пишет, что Франция и Великобритания не смогли реализовать идею размещения европейских войск в Украине. Так, об этом пишет газета The Wall Street Journal по итогам заседания "коалиции желающих".

Издание отмечает, что президент Франции Эмманюэль Макрон созвал десятки европейских лидеров, чтобы обсудить отправку миротворцев в Украину, но после долгих переговоров и разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом ни одна европейская страна не взяла на себя публичные обязательства насчет введения войск.

Европейцы боятся, что США не поддержат их контингент в случае атаки России, а Вашингтон воздерживается от обещаний, причем некоторые американские чиновники раскритиковали эту инициативу, пишет WSJ.

Отметим, что сам Макрон по итогам заседания "коалиции желающих" заявил, что намерения европейцев отправить в Украину силы сдерживания сохраняются.

На днях газета La Repubblica писала, что существуют два сценария отправки в Украину миротворческих миссий.