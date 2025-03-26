Пауза между прекращением огня и окончательным миром не должна быть длинной, иначе может упасть моральный дух ВСУ, и в Украине начнутся деструктивные процессы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу The Time.

"Окно возможностей очень короткое между моментом, когда у нас будет прекращение огня, и моментом, когда мы достигнем соглашения о прекращении войны. Это должен быть очень короткий период. Месяц, два, три, и все. После этого это будет вопрос морального духа в армии. У нас под ружьем 800 000 человек", - сказал украинский президент.

Также он считает, что "заморозка" войны без полноценного мирного соглашения будет губительна для страны.

"Если у нас не будет соглашения о прекращении войны, она превратится в замороженный конфликт. И мы не можем просто продолжать жить в состоянии войны. Нам нужно открыть границы. Нам нужно многое либерализовать. И мы можем это сделать, если подпишем соглашение. Если период между прекращением огня и соглашением будет недолгим, то мы можем увидеть лишь несколько нарушений здесь и там. Это не было бы полным крахом. Но если процесс затянется, то все это развалится. И мы не знаем, чем это закончится", - сказал Зеленский.

Напомним, что ранее в СМИ обсуждалась американская формула мира, которая состояла из перемирия, выборов президента в Украине и затем подписания долгосрочного мира. Выборы президента могут пройти уже через три месяца после отмены военного положения.

В то же время, исходя из слов Зеленского, он не настроен отменять военное положение после прекращения огня до подписания мирного соглашения.

Между тем проведение президентских выборов во время военного положения запрещает не Конституция (ее нельзя менять во время военного положения), а только ряд украинских законов, которые можно поменять простым большинством голосов в Раде.