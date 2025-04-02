Украинский конфликт находится на пороге прекращения огня, но обе стороны должны прийти к соглашению.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Другие заявления Келлога:

американский лидер расстроен из-за действий обеих сторон, однако США намерены добиваться полноценного прекращения огня в Украине;

Вашингтону нужно получить список условий Москвы и Киева для установления всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня;

президент США остается очень сфокусирован на прогрессе в урегулировании конфликта.

Напомним, Трамп считает, что Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня в Украине.

Между тем сегодня Зеленский обвинил Россию в ударах по объектам энергетики и нарушении договоренности.

Мы разбирались в отдельном материале, что происходит с переговорами о завершении войны в Украине.

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