Келлог считает, что война в Украине уже на пороге прекращения огня, но есть условие
Украинский конфликт находится на пороге прекращения огня, но обе стороны должны прийти к соглашению.
Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
Другие заявления Келлога:
- американский лидер расстроен из-за действий обеих сторон, однако США намерены добиваться полноценного прекращения огня в Украине;
- Вашингтону нужно получить список условий Москвы и Киева для установления всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня;
- президент США остается очень сфокусирован на прогрессе в урегулировании конфликта.
Напомним, Трамп считает, что Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня в Украине.
Между тем сегодня Зеленский обвинил Россию в ударах по объектам энергетики и нарушении договоренности.
Мы разбирались в отдельном материале, что происходит с переговорами о завершении войны в Украине.
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