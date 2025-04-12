Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе и может применить его против космических спутников западных стран.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью еженедельнику Welt am Sonntag.

По его словам, такое решение может нарушить международные соглашения и будет иметь более, чем серьезные последствия для безопасности на всей Земле.

Повреждение спутников в космосе полностью способно повлиять на глобальную коммуникацию и мониторинг.

Отмечается, что размещение ядерного оружие в космосе станет нарушением международного Договора о космосе 1967 года между США и Советским Союзом, который запрещает использование космоса для размещения оружия массового уничтожения.

Рютте подчеркнул, что НАТО активно реагирует на новые вызовы в космосе, а его союзники обмениваются разведданными, создавая новые национальные космические командования и работают над развитием меньших, более маневренных и лучше защищенных спутников для обеспечения безопасности Альянса в космическом пространстве.

Напомним, в конце октября 2024 года СМИ писали, что Соединенные Штаты в 2025 году введут в строй оружие для подавления спутников.

Еще три года назад военные эксперты в США заявили, что война в космосе соперничающих стран (Штатов, Китая и России) неизбежна. Поэтому надо продумывать сценарии защиты от атак и адекватной реакции на них.