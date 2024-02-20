Россия не размещала ядерное оружие за пределами Земли и не планирует этого делать в будущем.

Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

"Во-первых, этого нет, проектов таких - ядерного оружия в космосе. Во-вторых, Соединенные Штаты знают, что этого нет", - сказал министр обороны РФ.

Так он прокомментировал заявление председателя спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майка Тернера о "серьезной угрозе национальной безопасности", которую представляет Россия из космоса, якобы разрабатывая ядерное оружие космического базирования.

Президент России тоже выразил недоумение тем, что на Западе говорят о планах РФ, которых нет. Он добавил, что Россия в космосе делает только то, что есть у других стран. Путин заявил о том, что выступает против размещения там ядерного оружия и призвал другие страны также соблюдать договоренности об этом.

На днях Совет национальной безопасности США начал разрабатывать план ответа на возможную угрозу со стороны России в космосе.