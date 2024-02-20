Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сего Крынки в Херсонской области перешли под контроль России.

Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину.

Шойгу сослался на доклад командующего группировкой "Днепр" генерала Михаила Теплинского, который доложил главе Кремля, что "Крынки зачищены".

Министр обороны РФ утверждает, что российские военные уже "встали фактически по всему побережью реки Крынки и Конки". При этом, по утверждению Шойгу, часть украинских военных в Крынках ещё "сидит в подвалах".

В Крынках ВСУ с октября 2023 года удерживали плацдарм на левом берегу Херсонской области. Информацию о том, что Крынки перешли под контроль РФ, Украина не подтверждала.

Ранее газета New York Times сообщала, что удержание плацдарма в Крынках — "самоубийственная миссия" для ВСУ. Военные "обеспокоены большими потерями и слишком оптимистичными сообщениями официальных лиц о ходе наступления". Издание привело слова солдат, которые воевали на левом берегу.

Перед отходом из Авдеевки западные аналитические центры сообщали, что ВСУ продвинулись в Крынках.

Война в Украине идет уже 727-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне пытаются развить успех на запад и атаковать Ласточкино. По данным командующего группировкой "Таврия" ВСУ Тарнавского, бои идут на подступах к селу. На Запорожском направлении идут российские атаки с вероятной целью пробить коридор между Работино и Вербовым, разрезав удерживаемый ВСУ выступ на две части.

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