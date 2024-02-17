Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном захвате Авдеевки.

Он подтвердил, что командовал авдеевской операцией генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Заявляется, что город представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.

При этом Шойгу заявил, что российские силы ведут "блокирование и зачистку украинских подразделений, пытающихся оставить город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате".

То есть, по версии МО РФ, на коксохиме и в городе ещё остаются украинские военные.

Тем временем, Путин поздравил российских военных с успехом в Авдеевке.

"Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом", - сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Детальнее о том, что происходит в Авдеевке, мы писали в нашем итоговом материале.

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главком Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки - с целью сохранения жизней солдат. Украина подписала гарантии безопасности с Германией.

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