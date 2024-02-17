ПВО, дальнобойные системы и снаряды. Умеров выделил главные уроки из ситуации в Авдеевке
Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал правильным решение отступить из Авдеевки.
Об этом он заявил в Facebook.
Также он выделил то, что считает главным уроками из ситуации:
- нужно больше систем ПВО, чтоб сбивать российскую авиацию, сбрасывающую КАБы,
- нужно больше дальнобойных систем,
- нужны артиллерийские снаряды,
- нужны фортификационные системы.
Ранее о решающей роли КАБов при российском наступлении в Авдеевке сообщали украинские военные эксперты.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки - с целью сохранения жизней солдат.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции назвал отступление ВСУ из Авдеевки "абсолютно логичным, справедливым и профессиональным решением", которое позволит сохранить жизни военных. По его словам, причиной оставления Авдеевки стал "искусственный дефицит оружия".
Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.