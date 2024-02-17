Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал правильным решение отступить из Авдеевки.

Об этом он заявил в Facebook.

Также он выделил то, что считает главным уроками из ситуации:

нужно больше систем ПВО, чтоб сбивать российскую авиацию, сбрасывающую КАБы,

нужно больше дальнобойных систем,

нужны артиллерийские снаряды,

нужны фортификационные системы.

Ранее о решающей роли КАБов при российском наступлении в Авдеевке сообщали украинские военные эксперты.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки - с целью сохранения жизней солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции назвал отступление ВСУ из Авдеевки "абсолютно логичным, справедливым и профессиональным решением", которое позволит сохранить жизни военных. По его словам, причиной оставления Авдеевки стал "искусственный дефицит оружия".

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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