Украинский военный паблик DeepState публикуют карту Авдеевки после объявленного командованием ВСУ отступления из города.

Из карты следует, что россияне контролируют уже почти весь город, кроме 9 квартала (район многоэтажек) и большей части Авдеевского коксохима.

Ряд российских пабликов утверждают, что ВСУ уже ушли из 9 квартала, но армия РФ ещё туда не зашла. Другие пишут о том, что там ещё идут бои.

О происходящем на коксохиме точных данных также пока нет.

Ряд российских военных телеграм-каналов пишут, что украинские силы оттуда не отошли и на территории завода идет бой.

Подробнее ситуацию в Авдеевке мы анализировали в отдельном материале.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки - с целью сохранения жизней солдат.

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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