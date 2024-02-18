Совет национальной безопасности США начал разрабатывать план ответа на возможную угрозу со стороны России в космосе.

Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер в эфире телеканала NBC News.

"Мы встретились с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, и он начал разрабатывать план, который, надеюсь, станет ответом. Нам необходимо убедиться, что мы предотвратим то, что может привести к международному кризису", - сказал глава комитета.

Между тем газета The New York Times написала, что глава Госдепа Энтони Блинкен обсудил возможное создание Россией ядерного космического оружия со своими китайскими и индийскими коллегами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. По словам госсекретаря США, поскольку президент РФ Владимир Путин выразил свое пренебрежение к США, лидеры Китая Си Цзиньпин и Индии Нарендра Моди должны отговорить его от того, что может превратиться в катастрофу.

По словам американских чиновников и независимых аналитиков, из-за гипотетического ядерного взрыва в космосе выйдут из строя глобальные системы связи, что приведет к сбоям в работе всех систем – от служб экстренной помощи до мобильной связи и регулирования работы генераторов и насосов.

Напомним, на днях в CNN сообщали, что Майк Тернер предоставил всем членам Конгресса для изучения разведданные о "серьезной угрозе национальной безопасности". Источники, знакомые с этим вопросом, и официальный представитель США сообщили, что угроза связана с Россией.

Тернер также призвал президента Джо Байдена рассекретить "всю информацию, касающуюся этой угрозы".

На следующий день статью об "угрозе нацбезопасности США" опубликовала газета The New Tork Times. В материале говорилось, что разведка США сообщила о попытках России разработать ядерное оружие космического базирования.

Белый дом подтвердил, что угроза безопасности США касается разрабатываемого Россией оружия против спутников.

В свою очередь агентство Bloomberg написало, что стремление России создать орбитальное ядерное оружие подчеркивает начало новой космической гонки.

В то же время в Кремле отрицают информацию американской разведки о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе.