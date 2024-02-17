Стремление России создать орбитальное ядерное оружие подчеркивает начало новой космической гонки. Об этом пишет Bloomberg.

На этой неделе американские конгрессмены сообщили о серьёзной угрозе безопасности со стороны России, но без какой-либо конкретики.

После нескольких дней неопределенности президент США Джо Байден заявил, что Россия разрабатывает противоспутниковое космическое оружие, но оно не представляет "ядерной угрозы" для жителей планеты Земля, отмечает издание.

"Мы обнаружили, что существует возможность запустить в космос систему, которая теоретически может нанести вред. Этого еще не произошло", - сказал Байден.

"Хотя угроза была не такой непосредственной, как предполагала первоначальная паника, российские амбиции подчеркивают то, что эксперты по безопасности и правительство США говорят о растущей конкуренции между США, Россией и Китаем в разработке возможностей нападения и контратаки в космосе. Это подогревает растущую обеспокоенность тем, что когда-то дремлющая космическая гонка между соперниками времен Холодной войны снова набирает обороты с новым нестабильным измерением: потенциальными космическими войнами", - говорится в статье.

Напомним, ранее CNN сообщало, что Россия разрабатывает орудие, которое способно вывести из строя "огромное количество спутников" за счет ядерного энергомагнитного импульса.

Ранее о разработке Россией нового орбитального оружия заявляли в Белом доме.