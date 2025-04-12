В Донецкой области российские войска за минувшие сутки снова продвинулись на участке фронта между Покровском и Торецком - в районе Калинового.

Об этом свидетельствует карта военного телеграм-канала Deep State.

Там, как сообщает паблик, складывается угрожающая ситуация в связи с ежедневными продвижениями РФ. Россияне нашли слабые места в обороне ВСУ и постепенно наращивает интенсивность атак, стирая перед штурмом украинские позиции "в ноль", чтобы их было невозможно удерживать.

Также россияне приблизились к Котляровке, что у границ Днепропетровской области.

Ранее СМИ писали, что украинские военные под Покровском опасаются возможного окружения в одном месте и прорыва линии обороны в другом.

Война в Украине идет 1144-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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