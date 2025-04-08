За сутки российское войска продвинулись в городе Часов Яр и в Новолюбовке на Лиманском направлении.

Такие данные публикует украинский военный телеграм-канал Deep State.

При этом ВСУ оттеснили российские войска из части села Шевченко к югу от Покровска. Накануне россияне практически захватили соседнюю Лысовку.

Кроме того, по данным карты Deep State, российские войска продвинулись в районе Гуево Курской области.

Судя по карте, россияне продвинулись к центру приграничного села и приближаются к нему с двух сторон, пытаясь отрезать часть украинских сил в северо-восточной части Гуево.

О заходе в центр деревни ранее сообщали российские паблики.



Также у РФ есть продвижения вдоль границы с Украиной в районе сумского села Журавка (западнее Басовки).

Война в Украине идет 1140-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что российские войска продвинулись к югу от Покровска в Лысовке. Южнее россияне расширили зону контроля вокруг села Разлив под Курахово. Также, по данным Deep State, армия РФ продвигается в Торецке, а под Лиманом для ВСУ складывается тяжелая ситуация.

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