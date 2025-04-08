Во вторник, 8 апреля, в Украине идет 1140-й день войны с Россией.

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8.59 Ночью дроны ударили по Самаровскому району Днепра.

Был пожар на объекте инфраструктуры. Взрывной волной повреждены шесть многоэтажек.

8.41 За сутки российское войска продвинулись в Часовом Яре и в Новолюбовке на Лиманском направлении.

Такие данные публикует Deep State.

При этом ВСУ оттеснили российские войска из части села Шевченко к югу от Покровска. Накануне россияне практически захватили соседнюю Лысовку.

8.33 Российские войска продвинулись в районе Гуево Курской области. Об этом свидетельствует карта паблика Deep State.

Судя по ней, россияне продвинулись к центру приграничного села и приближаются к нему с двух сторон, пытаясь отрезать часть украинских сил в северо-восточной части Гуево.

О заходе в центр деревни ранее сообщали российские паблики.



Также у РФ есть продвижения вдоль границы с Украиной в районе сумского села Журавка (западнее Басовки).