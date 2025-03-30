С весны 2022 года США были очень плотно вовлечены в планирование и осуществление военных операций Украины против России.

Об этом пишет The New York Times в своей статье про "секретную историю военного конфликта в Украине".

В апреле 2022 года в штаб-квартире армии США по Европе и Африке в Висбадене (Германия) были заключены договоренности между американскими и украинскими военными о поставке разведывательной информации, говорится в статье.

"Это партнерство в области разведки, стратегии, планирования и технологий, развитие и внутренняя работа которого были видны лишь узкому кругу американских и союзных чиновников. Расследование New York Times показывает, что Америка была вплетена в военный конфликт гораздо теснее и шире, чем считалось ранее. В критические моменты это партнерство было основой украинских военных операций", - пишет издание.

New York Times приводит примеры операций, которые были совершены украинцами при поддержке США.

Одна из них - это удар по штабу 58-й общевойсковой армии в середине 2022 года в Херсонской области. ВСУ при этом использовали данные американской разведки и целеуказания.

Атаки морских беспилотников на Севастополь также осуществлялись при поддержке разведданных ЦРУ.

Также командование ВСУ узнало о местонахождении крейсера "Москва" благодаря данным американцев, хотя, как утверждает издание, сам удар по крейсеру Киев с США не согласовывал.

В то же время, как пишет New York Times, "в самый, пожалуй, переломный момент - в середине 2023 года, когда украинцы начали контрнаступление - стратегия, разработанная в Висбадене, стала жертвой раздробленной внутренней политики Украины: президент Зеленский против своего военного начальника и потенциального соперника на выборах (речь, очевидно, о Залужном - Ред.), а военный начальник против своего упрямого подчиненного командира (Сырского - Ред.). Когда Зеленский встал на сторону подчиненного (то есть, Сырского - Ред.), украинцы влили огромное количество людей и ресурсов в полностью бесполезную кампанию по захвату разрушенного города Бахмута. Все контрнаступление закончилось провалом", - пишет издание.

Также оно пишет о напряженных отношениях Залужного с его американским коллегой, генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов.

"Во время телефонных разговоров генерал Милли мог не согласиться с запросами украинцев на оружие. Залужный прерывал разговор. Иногда он просто игнорировал звонки американцев. Чтобы поддержать диалог, Пентагон запустил сложную телефонную схему: помощник Милли звонил генерал-майору Дэвиду Болдуину, командующему Нацгвардией Калифорнии, который звонил богатому производителю дирижаблей из Лос-Анджелеса по имени Игорь Пастернак, выросшему во Львове вместе с Алексеем Резниковым, тогдашним министром обороны Украины. Резников разыскал генерала Залужного и сказал ему: "Я знаю, что вы злитесь на Милли, но вы должны позвонить ему"", - пишет New York Times.

Напомним, американский телеканал ABC News сообщал, что с 2014 года ЦРУ и спецслужбы Украины "тайно налаживали тесные партнерские отношения".