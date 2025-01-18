С 2014 года ЦРУ и спецслужбы Украины "тайно налаживали тесные партнерские отношения".

Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

Заявляется, в частности, что глава украинской военной разведки Валерий Кондратюк в 2015 году привез в США "багаж со сверхсекретными российскими военными документами". Об этом телеканалу рассказал американский чиновник.

Это был "подарок" со стороны Кондратюка, чтобы американцы прониклись к нему доверием. Этот прием сработал.

Как и в аналогичной статье The New York Times, в материале говорится, что выстраивать работу ГУР помогали американцы.

"ЦРУ направило миллионы долларов на обучение и оснащение украинских разведчиков, а также на строительство объектов, в том числе около десятка секретных баз передового действия на границе с Россией", - сообщает канал. Также США обучали украинский спецназ.

Это "сэкономило американским налогоплательщикам сотни миллионов долларов. Может быть, даже миллиарды долларов".

Также в статье рассказывается об операции "Золотая рыбка", в ходе которой ЦРУ обучало украинских агентов "выдавать себя за россиян "в России, а также в странах третьего мира. Они выполняли совместные с ЦРУ операции.

В то же время признается, что рейд в Крым, который осуществлял подготовленный американцами отряд спецназа, провалился.

"В 2016 году, не поставив в известность американцев, Кондратюк (глава ГУР - Ред.) отправил обученное США подразделение 2245 с миссией в Крым для установки взрывчатки на российской вертолетной базе. Миссия пошла наперекосяк, что привело к перестрелке с российским спецназом, в результате которой, как сообщается, погибли несколько человек", - говорится в статье.

После этого "гнев США лишил Кондратюка должности главы ГУР".

После российского вторжения Байден снял ряд ограничений на работу ЦРУ в Украине: "Офицерам ЦРУ было разрешено оставаться в Украине во время нападения России. Им по-прежнему не разрешалось убивать россиян напрямую, но теперь они были уполномочены помогать Украине с информацией о целях".

Издание также приводит мнения, что столь тесное сотрудничество могло спровоцировать Путина на нападение: "Некоторые утверждают, что партнерство ЦРУ с украинской разведкой было провокацией для Путина, дающей ему повод для войны". При этом экс-глава ГУР Кондратюк называет такие утверждения "российской пропагандой".

Ранее газета The Washingron Post писала о том, как ЦРУ десять лет обучало СБУ и ГУР действовать против России.

Также командующий Сухопутными войсками рассказал, что ВСУ готовились ко вторжению РФ с осени 2021 года.