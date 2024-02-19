Украинские войска готовились к российскому вторжению пять месяцев - с осени 2021 года.

Об этом заявил новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью "Радио Свобода".

По его словам, когда в июле 2021 года он был назначен командующим Операцией объединенных сил, то после проведения анализа уже осенью понимал "очень большую вероятность, что будет полномасштабная война".

"О ее масштабах было еще трудно понимать, но то, что она, как минимум, захватит территорию Луганской и Донецкой области – это было очевидно", - сказал Павлюк.

Он добавил, что были все признаки, что вторжение начнется не только со стороны так называемой "ЛДНР", но и РФ.

"Поэтому уже с осени мы приступили к выполнению определенных действий для того, чтобы успешно встретить врага и нанести ему максимальное поражение. Понимая, что соотношение сил и средств было и будет не в нашу пользу, но у нас все равно вариантов не было – мы должны были выстоять, потому что за нами была вся Украина. Поэтому в течение пяти месяцев мы готовились к отражению полномасштабной агрессии", – сказал Павлюк.

ГУР, по его словам, докладывало о подготовке вторжения в январе-феврале 2022 года.

"На февраль мы сделали максимально все, чтобы достойно встретить врага: все позиции были максимально усилены, просчитаны все возможные варианты действий, перемещены все резервы. Мы два раза, как минимум, проводили полномасштабную тренировку, а локальных тренировок было проведено очень много", – рассказал Павлюк.

Напомним, что власти Украины до последнего отрицали возможность вторжения РФ. Зеленский говорил, что "в мае будут шашлыки".

В свою очередь автор книги о президенте Украины Саймон Шустер писал, что Зеленский действительно не верил в возможность вторжения и не говорил готовиться к нему даже своей жене.