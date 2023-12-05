В первые два дня войны США думали, что Киев будет взят Россией.

Такое заявление сделала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Знаете, в первые пару дней после начала масштабных боевых действий мы думали, что Киев будет взят", - сказала Карин Жан-Пьер.

Напомним, в середине ноября журналист издания Dziennik Gazeta Prawna Збигнев Парафянович в своей книге "Польша на войне" писал о том, что в начале войны в Белом доме были уверены, что Киев падет в течение трех дней и готовились эвакуировать 40 тысяч человек - граждан США и всю украинскую политическую элиту.

По словам журналиста, наиболее скептичен по поводу шансов Украины выстоять был советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Позже по тем же причинам США неохотно оказывали дополнительную помощь в виде тяжелого вооружения.

Также летом в Пентагоне признали, что США изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжелым.

Кроме того, американская пресса писала, что разведка США и администрация Белого дома узнали о планах широкомасштабного вторжения РФ в Украину еще в октябре 2021 года.