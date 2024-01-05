В феврале 2022 года Владимир Зеленский не сообщил о вероятности российского вторжения даже своей супруге Елене.

Об этом пишет британский журналист Саймон Шустер в своей книге о президенте Украины, отрывки которой публикует The Telegraph.

Накануне вторжения первая леди сделала себе пометку собрать чемодан, но так и не собрала, потому что помогала детям выполнять уроки.

"Они ужинали и смотрели телевизор. Муж не говорил ничего, что заставило бы ее поверить в то, что им угрожает опасность. Часто он скрывал свое беспокойство за шутками и улыбками", - пишет Шустер.

В 4:30 утра, когда началась бомбежка, Зеленская застала супруга в соседней комнате, уже одетого в темно-серый костюм. Ее растерянный вид заставил Зеленского произнести одно слово: "Началось".

Шустер напоминает, как несколько недель до войны президент "преуменьшал риск полномасштабного вторжения и отказался от совета военного командования укрепить границы".

А весной 2022 года он верил, что война не продлится и года. На 55-й день вторжения президент спросил Шустера, когда выйдет книга.

"Я сказал ему, что моей целью будет запечатлеть первый год войны, а затем опубликовать. Его лицо изменилось. — Вы думаете, что война не закончится через год?" - описывает тот разговор журналист.

Месяц назад в Белом доме признались, что в первые два дня войны США думали, что Киев будет взят Россией.

А летом бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что война началась из-за Зеленского.