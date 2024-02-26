В The New York Times вышла большая статья о работе ЦРУ в Украине. Судя по ней, американские спецслужбы начали наращивать присутствие в Украине сразу после победы Майдана в 2014 году.

Публикуем выдержки из материала американского издания.

Назначенный главой СБУ после победы Майдана в 2014 году Валентин Наливайченко сам позвонил в ЦРУ и британскую Ми-6 в первый день своей работы и предложил им "трехстороннее партнерство".

Но американцы осторожничали и говорили, что у них уже был пример, когда ЦРУ изгоняли из Украины. "Во время своего предыдущего пребывания на посту начальника разведки г-н Наливайченко начал аналогичное партнерство с ЦРУ, которое распалось, когда страна снова повернулась к России", - говорится в статье о периоде Ющенко.

Тем не менее в Киев тайно приехал шеф разведуправления Джон Бреннан, который встретился с Наливайченко.

Издание утверждает, что первоначально сотрудничество с Украиной американцы обставили рядом условий. "Правила запрещали спецслужбам оказывать Украине какую-либо поддержку, от которой можно "разумно ожидать" летальных последствий", - говорится в статье.

Вторым ключевым человеком, с которым сотрудничала ЦРУ, в статье называют контрразведчика Валерия Кондратюка, который возглавил ГУР Минобороны. Он имел широкие личные связи в ЦРУ и ездил на знакомство с будущим главой американской резидентуры в Киеве по прозвищу Санта-Клаус, пишет газета.

Кондратюк убеждал американцев передать украинской разведке функции по вербовке россиян. "Для россиянина позволить себя завербовать американцу — это совершить абсолютное, высшее предательство и измену. Но для того, чтобы россиянина завербовал украинец, это просто разговор друзей за кружкой пива", - говорил Кондратюк.

ГУР с тех пор полностью реформировалось под надзором американцев, о чем уже писали ранее СМИ.

Параллельно ЦРУ обучало украинских разведчиков тому, как убедительно выдавать себя за фальшивых личностей и красть секреты в России и других странах. Обучение проходило в Европе. Обученные агенты были направлены на 12 передовых баз у границы с Россией, откуда они руководили сетью своих агентов в РФ.

Одной из функций баз было разворачивание партизанской войны в Украине на случай войны с Россией. Частично эти функции были реализованы на территории Херсонской области, когда украинские группы начали убивать отдельных сторонников РФ, которые перешли на ее сторону.

Кроме того, на базах с 2016 года начали устанавливать оборудование для сбора разведывательной информации - от прослушивания российского эфира до слежения за российскими спутниками-шпионами.

При этом США не позволяли украинским спецслужбам проводить силовые акции против россиян, в том числе в Крыму. Издание пишет об известной акции ГУР на полуострове, после которой Кондратюк был уволен со своего поста, а Порошенко звонил Байден и требовал не провоцировать россиян.

По данным NYT, ее инициатором был Кондратюк. Впервые названа цель той миссии - заминировать аэродром.

"Украинские шпионы обнаружили, что российские войска размещают ударные вертолеты на аэродроме на оккупированном Россией Крымском полуострове, возможно, для организации внезапного нападения. Генерал Кондратюк решил отправить в Крым команду, чтобы заложить на аэродроме взрывчатку, чтобы ее можно было взорвать, если Россия начнет атаку", - говорится в статье.

Но рейд с участием будущего главы ГУР Буданова потерпел поражение, а Белый дом "был в ярости".

Напомним, что в 2020 году Андрей Деркач обнародовал запись разговора, как утверждается, Порошенко и Байдена, где последний критиковал операцию в Крыму.

Затем украинские спецслужбы взорвали в лифте Моторолу - воевавшего за "ДНР" россиянина Арсена Павлова. Акцию осуществляли члены "Пятого управления" - группы, прошедшей подготовку в ЦРУ. Американские власти были также не в курсе акции, утверждает издание.

Следующим они ликвидировали Гиви - Михаила Толстых. "Группа украинских агентов установила беспилотную переносную ракетную установку в здании на оккупированных территориях. Она находилась прямо напротив офиса командира повстанцев Михаила Толстых, более известного как Гиви.

По словам американских и украинских официальных лиц, с помощью дистанционного спускового крючка они выстрелили из гранатомета, как только Гиви вошел в свой офис", - говорится в статье.

Россияне в ответ убили главу элитного украинского отряда 2245 Максима Шаповала. "Он направлялся на встречу с офицерами ЦРУ в Киеве, когда его машина взорвалась. На поминках по полковнику посол США в Украине Мари Йованович стояла в трауре рядом с главой резидентуры ЦРУ", - говорится в статье.

После начала полномасштабной войны сотрудничество с ЦРУ резко расширилось - спецслужба занимается наведением на цель для украинских ударов и снабжает ВСУ другой информацией.

Но вопрос, который некоторые офицеры украинской разведки сейчас задают своим американским коллегам, - бросит ли ЦРУ их сейчас, когда США перестали выделять средства Украине.

"Это случалось раньше в Афганистане, и теперь это произойдет в Украине", - сказал высокопоставленный украинский офицер. На это представитель ЦРУ сказал изданию, что "приверженность США будет продолжаться".

Ранее издание The Washingron Post писало о том, как ЦРУ десять лет обучало СБУ и ГУР действовать против России.