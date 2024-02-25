Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посещал Украину в прошлый четверг, 22 февраля.

Об этом пишет американская газета The New York Times в статье о работе ЦРУ в Украине.

Цель визита - "успокоить украинских лидеров", которые опасаются, что американские спецслужбы из-за блокировки помощи США станут менее активно помогать Киеву наносить удары по россиянам.

"Россия предпринимает наступление, а Украина больше зависит от диверсий и ракетных ударов большой дальности, которые требуют присутствия шпионов далеко в тылу врага. И они подвергаются все большему риску: если республиканцы в Конгрессе прекратят военное финансирование Киева, ЦРУ, возможно, придется сократить расходы", - объясняет причину визита издание.

Напомним, недавно директор ЦРУ заявил, что задача Украины состоит в том, чтобы "разрушить высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену продолжения конфликта для России", не только добиваясь прогресса на линии фронта, но и нанося глубокие удары в тылу и в Черном море.

Также газета Politico писала, что еще в прошлом году глава ЦРУ призывал Зеленского скорее добиться прогресса на фронте, опасаясь снижения военной помощи от Запада.