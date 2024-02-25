США создали в Украине "вдоль российской границы" 12 секретных баз. Создание объектов началось не после полномасштабного вторжения России, а еще восемь лет назад.

Об этом пишет газета The New York Times.

На этих базах, которые в основном расположены в подземных бункерах, еще с тех времен прослушивали российский эфир, а сейчас из них кроме прочего управляют дронами-камикадзе, которые Украина использует против РФ.

"ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети", - говорится в статье.

"Это превратило Украину... в одного из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем", - пишет NYT.

Примерно в 2016 году ЦРУ начало подготовку украинского "Отряда 2245", который захватывал российские дроны и средства связи, чтобы в ЦРУ могли их взломать. Одним из офицеров этого подразделения был Кирилл Буданов, нынешний глава ГУР.

"ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских шпионов, которые действовали внутри России, по всей Европе, на Кубе и в других местах, где россияне имеют большое присутствие", - говорится в статье.

За последние десять лет это сотрудничество "превратило Украину в центр сбора разведывательной информации, который перехватывал больше российских сообщений, чем станция ЦРУ в России".

Судя по информации газеты, такая вовлеченность американцев стала одним из факторов, который лег в основу решения президента РФ Владимира Путина начать вторжение в Украину.

"По словам высокопоставленного европейского чиновника, в конце 2021 года Путин обдумывал, стоит ли начинать полномасштабное вторжение. Он встретился с главой одной из главных шпионских служб России, который сказал ему, что ЦРУ вместе с британской разведкой МИ-6 контролировали Украину и превращали ее в плацдарм для операций против Москвы", - пишет NYT.

Ранее газета The Washington Post подробно рассказывала, как ЦРУ десять лет обучало СБУ и ГУР действовать против России.

Также мы писали, что недавно директор ЦРУ Уильям Бернс предсказал, что 2024 год будет тяжелым для Украины на фронте.