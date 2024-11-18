Британские власти убедили военно-политическое руководство Украины провести операцию на левом берегу Днепра, в районе села Крынки, которая закончилась фактическим провалом.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в ВСУ.

Сообщается, что задачей-максимум операции был выход ВСУ на границу с Крымом. Для этого морским пехотинцам надо было преодолеть расстояние в 80 км, которые занимали российские войска.

"Нам говорили, что нужно проломить только первую линию российской обороны и говорили, что второй линии у них не было", - сообщил источник в командовании 36-й бригады.

Задачей-минимум было создание и расширение плацдарма на левом берегу, перерезание трассы M-14 в 5-7 километрах от берега, а также оттягивание сил российских войск из Донбасса и с Запорожского направления. В операции участвовали морпехи, многие из которых проходили обучение в Великобритании.

При этом, как пишет издание, отдельные источники сообщают, что изначально операция должна была осуществляться в начале лета, но ее отложили из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Некоторые участники возлагали на миссию до ее начала большие надежды и считали, что она могла существенно изменить ход боевых действий.

Однако буквально с первых дней из-за проблем в планировании, снабжении через Днепр, а также недостаточной огневой поддержки, операция пошла не так, как предполагалось и, по итогу, не была выполнена даже задача-минимум - выход на трассу М-14.

Уже к началу 2024 года стала очевидна крайняя сложность ситуации, в которой оказались подразделения ВСУ в Крынках. И уже зимой украинские силы начали оттуда выводиться. К маю ситуация стала катастрофической, а в июле последние солдаты ВСУ покинули левый берег Днепра.

Напомним, по данным полиции, с октября 2023 года по конец июня 2024 года в селе Крынки Херсонской области пропали без вести 788 военных.

Также украинские военные заявляли газете The New York Times, что удержание плацдарма в Крынках - "самоубийственная миссия", где ВСУ несут неоправданные потери.

Между тем украинские суды выносят приговоры военным, отказавшимся выполнять приказы командиров в Крынках.