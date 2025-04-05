Российская армия захватила село Басовка в Сумской области.

Об этом заявляет пресс-служба Министерства обороны РФ.

При этом на карте украинского военного паблика DeepState большая часть села указана как серая зона.

Как известно, за Басовку бои идут уже несколько недель. Россияне стремятся овладеть селом с целью выхода прямо к трассе на Суджу, после чего может открыться проход в тыл группировки ВСУ, которая ещё удерживает небольшой плацдарм в Курской области.

Пункт является административным центром Басовского сельского совета, в который, кроме того, входят села Локня и Новенькое. Он находится на берегу реки Локня, в 2,5 километрах от села проходит граница с Россией.

Украина, в свою очередь, официально потерю населенного пункта не подтверждала.

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