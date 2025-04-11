Украинские военные под Покровском в Донецкой области опасаются окружения и прорывов фронта. Об этом пишет CNN.

"В сообщениях украинских солдат в социальных сетях за последние несколько дней описываются опасения возможного окружения в одном месте и прорыва линии обороны в другом", - говорится в статье.

По словам украинских военных, россияне на этом участке снова активизировались, но при этом они могут пойти не на сам Покровск, поскольку он надежно защищен, а на запад - в сторону Днепропетровской области, до которой осталось 6 км.

Россия может попытаться использовать заход в Днепропетровскую область как "полезную разменную монету на будущих переговорах", полагает издание. В таком случае это впервые с начала полномасштабной войны армия РФ нападет на новый регион Украины.

Украинский командир заявил изданию, что с наступлением потепления россияне станут активнее использовать тяжелую технику, пока же они больше атакуют малыми пехотными группами.

CNN отмечает, что хотя Россия много атакует, она не захватывает больших территорий. Но аналитик Ник Рейнольдс из Королевского института объединенных оборонных исследований в Лондоне отмечает, что это не означает для РФ отсутствие результата, так как ее цель - это истощение.

"И цель не немедленная. Цель - убить людей, уничтожить оборудование, высосать ресурсы, обанкротить украинское государство и сломить его волю к борьбе", - говорит Рейнольдс.

Все это говорит о том, что Путин "не беспокоится, что расстроит Трампа", который пригрозил Кремлю мерами, если тот не покажет готовности к миру, отмечает CNN.

Напомним, BBC со ссылкой на источник в украинском Генштабе пишет, что Россия планирует начать окружение Сум.

Война в Украине идет 1143-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.