В пятницу, 11 апреля, в Украине идет 1143-й день войны с Россией.

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08:51 Из Курской области "по-нормальному" вывели только две бригады из десяти. Об этом заявил военный ВСУ Антон Черный.

По его словам, вместе с Нацгвардией, спецназом и ТРО на Курщину было введено до десяти бригад.

"По-нормальному были выведены только две - не могу сказать, какие. Остальные - на велосипедах, пешком по 16 километров, пленных куча… Мы, наверное, и сказать не можем, сколько у нас без вести пропавших", - сказал Черный.

Он также считает, что россиян по-крупному не удалось оттянуть из Донбасса для операции в Курской области, так как россияне активно использовали для штурмовых действий на Курщине корейцев.

08:00 Число пострадавших в результате вчерашнего ракетного удара РФ по Днепру увеличилось до 9 человек, сообщили в ОВА. Один человек погиб.

Только утром спасателям удалось ликвидировать масштабный пожар, возникший в результате попадания.