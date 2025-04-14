Появился первый комментарий РФ о вчерашнем ракетном ударе по Сумам.

Заявление об ударе опубликовал телеграм-канал российского Министерства обороны в ежедневной сводке.

Минобороны РФ утверждает, что две оперативно-тактические ракеты "Искандер-М" ударили "по месту проведения совещания командного состава ВСУ, в результате удара и поражения цели были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ".

По состоянию на сегодня из-за ракетной атаки на Сумы погибли 34 мирных жителя, среди них двое детей, а 119 человек были ранены, включая 15 детей. 11 пострадавших при ударе находятся в тяжелом состоянии, в том числе три ребенка.

Напомним, мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что в месте удара по Сумам проводились сборы украинских военных. До появления его заявления об этом говорили нардеп Марьяна Безуглая и экс-депутат Игорь Мосийчук.

Официально власти этого не подтверждали. Сообщалось, что погибли 34 человека. В частности, множество гражданских, а также командир воинской части А 1476 полковник Юрий Юла.

Также в результате российского обстрела повреждены университет, пять многоквартирных домов, кафе и магазины, районный суд. В общей сложности своим ударом россияне повредили 20 зданий.

Детальнее о прилете по Сумам мы писали в отдельном материале.