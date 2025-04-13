Мэр Конотопа Артём Семенихин опубликовал ряд обвинений в адрес главы областной военной администрации Владимира Артюха после российского удара по Сумам.

Соответствующие публикации были размещены в соцсетях Семенихина и распространились в телеграм-каналах Украины.

Мэр Конотопа заявил, что место попадания российской ракеты было точкой сбора 117-й бригады теробороны, которая сегодня отмечала седьмую годовщину своего создания.

По словам Семенихина, личный состав не пострадал, поскольку находился в укрытии, но после удара было открыто уголовное дело о том, кто организовал собрание военных.

При этом лично Семенихин считает виновным в произошедшем губернатора Артюха, который "додумался проводить сборы военных", заявляя, что "все об этом знают".

В первые часы после удара мэр Конотопа, призвал главу Сумской ОВА Артюха и главу областного СБУ немедленно уйти в отставку после ракетного удара по Сумам.

"Если ты, чучело, до 18:00 не встанешь на колени и не извинишься перед людьми – я расскажу, что произошло", – сказал Семенихин в своём видеообращении.

В комментариях к своей публикации мэр Конотопа добавил, что "генерал Артюх первым драпал с места удара, сбивая детей".

В комментариях Семенихин пишет, что люди "прозреют", когда узнают, что произошло.

Мэр Конотопа также заявил, что предыдущий мощный взрыв в Сумах, который произошел 24 марта, не был следствием воздушной атаки россиян, как заявляли власти.

"Кстати, перед этим тоже была одна ситуация, где Артюх рассказывал о прилёте ракеты якобы по городу Сумы. А на самом деле этот мерзавец просто решил что-то поставить, сложить в центре Сум, и потом что-то произошло. Об этом я расскажу отдельно", – сказал Семенихин.

Напомним, что пожар и детонацию в Сумах 24 марта заметили ещё до того, как сработала воздушная тревога. В местных пабликах предположили, что это взорвались боеприпасы, которые хранили среди жилой застройки. Тогда пострадали около ста человек.

При этом, по официальной версии, по городу был ракетный удар.

Ранее экс-депутат Мосийчук заявил, что целью российского удара по Сумам была церемония награждения 117 бригады ТРО.

Напомним, несколько месяцев назад Артём Семенихин пожаловался, что по указанию главы Сумской ОВА с работников критической инфраструктуры Конотопа сняли бронь.