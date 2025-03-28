В Сети опубликована новая видеозапись мощного взрыва в Сумах 24 марта, из-за которого пострадали более сотни людей, в том числе дети.

Ролик разместил в своем телеграм-канале народный депутат Артем Дмитрук.

Судя по кадрам, после прилета ракеты по городу во дворе предприятия, расположенного среди жилой застройки, загорелись детонирующие вещества или предметы. Сначала они довольно сильно горели, затем начали раздаваться одиночные хлопки, а в конце записи произошел мощнейший взрыв.

При этом воздушная тревога включилась не сразу, уже после того, как пожар бушевал какое-то время. Снимавшие пожар местные жители за кадром говорят, что пожарные не спешат и огнетушители тут явно не помогут.

Официально власти заявляли, что дома в Сумах пострадали от российского ракетного удара.

Война в Украине идет 1129-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на Лиманском направлении, почти полностью захватив Терны и вплотную подобралась к Екатериновке, сообщает Deep State. Россияне также продвинулись к селу Веселое к северу от Великой Новоселки. Президент Франции Макрон заявил о намерении отправить в Украину силы сдерживания.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.