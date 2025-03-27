По уточненной информации, в результате удара Сил обороны Украины по российскому аэродрому "Энгельс-2" в Саратовской области, враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования. В частности, и в результате вторичной детонации.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Указанные средства поражения были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года. Кроме того, удары по местам хранения авиационного горючего привели к уничтожению значительных его запасов, что негативно сказывается на возможности российского агрессора обеспечивать боевые действия", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 20 марта ВСУ ударили по военному аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ. Ранее спутниковые снимки показывали, что мог быть частично поражен склад с боеприпасами.

Война в Украине идет 1128-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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