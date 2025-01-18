Беспилотники ВСУ поразили нефтебазу в Калужской области РФ - Генштаб
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины поразили нефтебазу в Калужской области России.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Подразделения ССО нанесли успешный удар по базе "Роснефти" в населенном пункте Людиново.
Данная нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил России, принимающие непосредственное участие в войне против Украины.
Отмечается, что в результате совершенной атаки на территории базы возник пожар.
Также в Генштабе добавили, что попадание в подобные объекты создает серьезные логистические проблемы для армии РФ.
Ранее в Ростовской области РФ был поражен склад хранения боеприпасов и дронов-разведчиков около села Чалтырь. Удар наносили дроны и ракета "Нептун".
А в декабре 2024 года украинские разведчики уничтожили истребитель Су-30 и три локомотива в Краснодарском крае России.
Война в Украине идет 1060-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 января 2025 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.