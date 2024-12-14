ГУР сообщило об уничтожении Су-30 и выводе из строя трех локомотивов в Краснодарском крае РФ
Украинские разведчики уничтожили истребитель Су-30 и три локомотива в Краснодарском крае России. Об этом сообщает Главное управление разведки.
"14 декабря 2024 года в городе Крымск Краснодарского края государства-агрессора России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30", - говорится в сообщении.
А днем ранее, 13 декабря, в результате пожара в Краснодарском крае вышли из строя три российских железнодорожных локомотива.
Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины, отмечает ГУР.
Напомним, сегодня ночью Силы обороны Украины ударили по одному из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла в России.
Ранее разведчики поразили три российских радиолокационных комплекса в оккупированном Крыму.
Война в Украине идет 1025-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
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