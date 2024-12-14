Украинские разведчики уничтожили истребитель Су-30 и три локомотива в Краснодарском крае России. Об этом сообщает Главное управление разведки.

"14 декабря 2024 года в городе Крымск Краснодарского края государства-агрессора России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30", - говорится в сообщении.

А днем ​​ранее, 13 декабря, в результате пожара в Краснодарском крае вышли из строя три российских железнодорожных локомотива.

Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины, отмечает ГУР.

Напомним, сегодня ночью Силы обороны Украины ударили по одному из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла в России.

Ранее разведчики поразили три российских радиолокационных комплекса в оккупированном Крыму.

Война в Украине идет 1025-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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