Анализируем итоги 1128-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Войска РФ вошли на КПП "Суджа" у границы с Украиной, пишут российские военные паблики. Они показали фото со своим флагом у здания пограничного пункта.

Также российские военные паблики пишут, что армия РФ взяла Гоголевку, которая находится около КПП. Украина этого не подтверждает.

По картам украинских пабликов, КПП остается под контролем ВСУ. Гоголевка - частично под контролем ВСУ, частично в серой зоне.

Также армия РФ продвинулась на лиманском направлении, почти полностью захватив Терны и вплотную подобралась к Екатериновке, сообщает Deep State.

По данным паблика, РФ давно оказывала здесь постоянное давление и сейчас это дало результат. Теперь она пытается наступать на Ямполевку, Екатериновку, Новое и Зеленую Долину.

Россияне также продвинулись к селу Веселое к северу от Великой Новоселки. Судя по карте Deep State, они пытаются обойти его с восточного фланга. Это движение в сторону трассы на Запорожье, до которой осталось пять с половиной километров.

Вчера продолжились мощные налеты "Шахедов" на Украину. Вечером они атаковали Харьков и Днепр, где горели предприятия, админздания и гражданский сектор. Совокупно там до 15 пострадавших.

При этом Россия снова обвинила Украину в ударах по энергетике приграничных районов - в основном речь шла о линиях электропередач и подстанциях. При этом крупных прилетов, как раньше по НПЗ или резервуарам с топливом, не наблюдается как минимум с момента переговоров в Эр-Рияде.

Генштаб ВСУ отрицает, что украинская армия наносила удары по энергообъектам.

Отметим, что подобные опровержения являются свидетельством того, что Украина считает вступившими в силу договоренности о взаимном моратории на удары по энергетике. Иначе вряд ли были бы какие-либо опровержения заявлений россиян об атаках энергообъектов РФ.

Напомним, по итогам недавних переговоров в Саудовской Аравии США заявили, что стороны договорились проработать механизмы остановки ударов по энергетике. Зеленский заявил, что мораторий начал действовать со вторника. А Россия заявила, что, по ее мнению, мораторий действует вообще с 18 марта (с момента разговора Трампа с Путиным). И будет действовать до 18 апреля.

"Это просто ужас". Куда идет сделка по недрам

В украинскую повестку снова ворвалась ресурсная сделка - которая была поставлена на паузу после ссоры Зеленского и Трампа в Белом дома.

На днях Дональд Трамп заявил, что новый проект сделки по недрам уже готов и скоро будет подписан. А министр финансов Бессент сообщил, что документ уже передан Украине. При этом ходили активные слухи, что США готовят для Киева более жесткий и конкретный проект договора - в отличе от первой версии, которая была рамочной и по сути являлась лишь меморандумом о намерениях.

Сегодня эти слухи подтвердил нардеп Ярослав Железняк. ОН заявил, что ознакомился с 58-страничным проектом соглашения по недрам, который ему дали источники в украинском правительстве. Как пишет депутат, предложенное США соглашение "не в нашу пользу".

Он заявляет, что в нем идет речь обо всех полезных ископаемых, причем как о новых, так и об уже разрабатываемых месторождениях. Управлять фондом будут пять человек, "из них три от США с полным правом вето".

"Добычей могут заниматься как государственные, так и частные компании. Деньги сразу конвертируются в иностранную валюту. Средства фонда выводятся за границу. Если по какой-то причине с нашей стороны что-то не выполнено – доплачиваем. Вклад США – уже предоставленная нам помощь с 2022 года. Они могут по своему усмотрению получать прибыль. Причем они первыми получают "роялти" из фонда (+4%), а уже потом Украина", - пишет Железняк.

По его словам, соглашение бессрочное, "изменения или прекращение возможны только с разрешения американцев". Также у них есть "право первой ночи" на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам. При этом "никаких гарантий безопасности. Даже намеков".

Bloomberg подтвердил, что новый проект соглашения по недрам, который написали у Трампа, ставит под полный контроль США все крупные инвестиции в инфраструктуру и минеральные ресурсы Украины.

Со ссылкой на проект документа агентство пишет, что администрация Трампа требует "права первого предложения" на инвестиции такие проекты как автомобильные и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добыча критически важных полезных ископаемых. Это означало бы "беспрецедентное расширение экономического влияния США в крупнейшей по площади стране Европы".

Также соглашение предоставит США "право первого требования" на прибыль, перечисляемую в специальный "фонд реконструкции", который будет контролироваться Вашингтоном (3 из 5 членов совета директоров).

Украинское правительство должно будет отчислять в фонд 50% доходов от всех новых проектов. США будут иметь право на всю прибыль плюс 4% годовых до тех пор, пока их инвестиции не окупятся. Какова сумма этих инвестиций, не указано (Трамп ранее говорил, что Америка потратила на Украину 300 миллиардов долларов, Киев с этой цифрой не согласен).

При этом Киеву будет запрещено предлагать отклоненные фондом проекты другим сторонам с "существенно лучшими" условиями в течение как минимум года.

Кроме того, у США будет "право первой ночи" при покупке таких категорий украинских товаров как металлы, минералы, нефть и газ раньше других стран - независимо от того, финансирует ли фонд этот проект. Сделка, не имеющая временных рамок, также запрещает Киеву продавать важнейшие минералы странам, которые являются "стратегическими конкурентами" США.

При этом США рассматривают все средства и товары, предоставленные Украине после начала полномасштабной войны, как свой вклад в этот фонд. По сути, это означает, что администрация Трампа заставит Украину оплатить всю военную и экономическую поддержку, оказанную США с 2022 года - прежде чем Киев получит какие-либо поступления из фонда.

В сухом остатке - вариант, присланный в Киев, дает американцам право распоряжаться всеми недрами Украины, а полученный с них доход вывозить за границу. Киев практически ничего решать не будет. При этом ни гарантий поставок оружия, ни обязательств по инвестициям, судя по информации Железнаяка, в соглашении не прописано.

Конечно, Банковая попробует торговаться. Но уже само появление такого документа - если это подтвердится официально - порождает целую лавину последствий для Украины и лично для Зеленского.

Прежде всего, стоит отметить, что ужесточение соглашения стало вторым негативным для Зеленского итогом его знаменитой перепалки с Трампом в Белом доме.

Первое последствие - прекращение поставок оружия, ради возобновления которых Киев был вынужден согласится с прекращением огня (хотя ранее и не хотел этого делать).

Что касается сделки по недрам, то, как говорилось выше, что в ходе визита Зеленского в Вашингтон планировалось подписать рамочный, ни о чем не говорящий и ни к чему не обязывающий Украину меморандум. И Трамп вроде как был готов на это, чтоб показать свою первую "победу" по Украине. Более детальное соглашение планировалось подписать позже. Причем - неизвестно когда. То есть, это был своего рода такой "хитрый план" Киева, чтоб задобрить Трампа и попытаться получить от него продолжения поставок оружия даже после того как иссякнут выделенные при Байдене пакеты.

Но скандал в Белом доме, начавшийся с резких слов Зеленского в адрес Вэнса, этот план полностью поломал.

И уже тогда СМИ писали, что Вашингтон решил резко ужесточить условия сделки. Что, если верить информации, которую озвучил Железняк, и произошло. И теперь как принятие, так и отказ от подписания кабального договора, подготовленного США, грозит украинскому президенту серьезными проблемами.

1. В случае отказа (или попыток максимально "заволокитить" процесс) американцы могут снова остановить поставки оружия и разведданных Украине. И начать активнее договариваться с Россией, отделив договоренности с Москвой (например, по снятию санкций) от хода переговоров по Украине.

Все это приведет к ослаблению позиций Зеленского при возможных договоренностях об условиях завершения войны.

2. В случае согласия подписать этот договор, Зеленский рискует получить масштабный политический кризис в Украине - начиная с Рады, которая может отказаться ратифицировать документ (о чем пишет и Железняк).

Но даже если Банковая и американцы этот "бунт" погасят через неформальные договоренности с фракциями, согласие Зеленского на передачу США украинских недр явно ударит по доверию к нему в обществе, усложняя и без того непростые шансы остаться при власти.

Тем более, что уже и так оппозиция начинает говорить, что именно поведение Зеленского в Белом доме вызвало все эти последствия - начиная с остановки военной помощи, продолжая "ужасным" договором по недрам.

Сам украинский президент прокомментировал слухи уклончиво. Он заявил, что конечной версии соглашения по недрам не было, американцы постоянно ее меняют. "Мы действуем сдержанно, не нервничаем, хотим посмотреть на нее. Именно о заключении говорить рано. Важно, что Украина за сотрудничество с США, поэтому мы ежедневно действуем конструктивно", - сказал Зеленский.

Переговоры, санкции, миротворцы

В России сегодня подтвердили, что "черноморская сделка" по прекращению огня на море пока не заключена.

Возможное соглашение обсудили "в самых общих чертах" и "работа ведется", заявил замглавы МИД РФ Рябков.

Спикер ведомства Захарова добавила, что для запуска сделки Россия требует снятия санкций с Россельхозбанка и подключения к SWIFT. По ее словам, Москва ожидает содействия администрации Трампа в этом вопросе.

У Трампа вчера подтвердили, что рассматривают условие Москвы по санкциям, и вопрос "на столе". Но, как добавил госсекретарь Марко Рубио, разблокировать SWIFT можно только с участием Евросоюза (и мы уже писали , что также нужно будет решение Британии по морским страховым компаниям, поскольку Лондон во многом контролирует этот рынок).

Европа же несколько раз уже заявила, что против ослабления санкций, и до июля - когда истекает их срок, и поднимается тема продления - снимать санкции не будет. Также неизвестно, чтобы разговоры об этом инициировали с Европой американцы.

О том, что санкции снимать нельзя, вчера заявил французский президент Макрон, а сегодня против этого выступил Зеленский, назвав такой возможный шаг "катастрофой". При этом, если США решат по этому вопросу начать давление на союзников и добьются локального ослабления торговых ограничений - это может стать стать "репетицией" заключения более широкой сделки по прекращению огня и завершению войны в Украине. Детальнее об этом мы писали здесь.

Но пока неизвестно, собирается ли Трамп это делать.

Одновременно европейская "партия войны" прямо говорит, что свою часть санкций намерена сохранить в силе. А также планирует выставить еще ряд условий к переговорному процессу.

Во-первых, претендовать на прямое участие в нем. Зеленский заявил, что Франция и Германия будут представлять Евросоюз в мирных переговорах по Украине. В каком это будет происходить формате, он не уточнил. Пока за столом переговоров в Саудовской Аравии европейских представителей нет.

Во-вторых - реализовать идею "коалиции желающих", которая займется военной поддержкой Киева.

Президент Франции Макрон, принимающий сегодня саммит этой "коалиции" в Париже, заявил о намерении отправить в Украину "силы сдерживания", несмотря на позицию РФ. По его словам, миссию возглавит Британия.

"Военные будут охватывать морские, воздушные и наземные направления и будут частью более широкого пакета мер по безопасности. Не РФ должна решать, будут ли силы сдерживания в Украине. Со следующей недели наши дипломатические советники будут следить за выполнением принятых сегодня решений", - заявил Макрон по итогам встречи с европейскими лидерами.

Как будет функционировать миссия и на каких основаниях она войдёт в Украину, он не уточнил.

"Это были бы силы из нескольких государств, поскольку нет единодушия по этому поводу, присутствующих в заранее определенных стратегических местах с украинцами и имели бы сдерживающий эффект против потенциальной российской агрессии", - заявил президент Франции.

Он добавил , что в течение трех недель европейские страны подготовят свое предложение по соблюдению прекращения огня в Украине. Также, по его словам, Британия и Франция отправят в Украину делегацию своих военных для разработки программы реформирования ВСУ.

Напомним, это уже не первое заявление Макрона о направлении войск в Украину после прекращения огня. Однако, по данным западных СМИ, пока к практической подготовке реализации этих идей не приступили. Более того, неоднократно заявлялось, что Британия и Франция не будут отправлять войска без гарантий их безопасности от США, которые американцы давать отказываются.

О том, что конкретных решений о направлении военной миссии нет, говорит и заявление Зеленского, который также сегодня был в Париже.

"Есть много предложений от лидеров, и их стало больше. Кто готов в небе помогать, кто с ПВО, кто boots on the ground (ввод наземных сил), кто на море отправлять свой контингент. Таких стран становится больше. Это хорошая новость. Что касается действий, модальности этого контингента, что он может, как его применять, кто будет этим управлять - много вопросов. Мало ответов", – отметил президент Украины.

По одной из версий, заявления Макрона о вводе европейских войск в Украину без согласия РФ призваны сорвать возможные договоренности о завершении войны, к которым сейчас активно пытается подвести Киев и Москву Трамп.

Сама же Москва сегодня в очередной раз заявила, что против западных войск в Украине и что будет расценивать их введение как "интервенцию". То есть, если этот элемент всплывет на переговорах по Украине, то с высокой вероятностью РФ скажет "нет". Но пока что не было данных о том, что США намеревались на этом настаивать и навязывать Путину западных миротворцев.