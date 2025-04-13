Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава евродипломатии Кая Каллас осудили сегодняшний российский удар баллистическими ракетами по Сумам, в результате которого погибли более 30 человек.

Публикации появились на страницах мировых лидеров в социальных сетях.

Французский лидер опубликовал сообщение об атаке РФ на французском, английском и украинском языках.

Макрон призвал к "решительным мерам" в отношении России, чтобы добиться прекращения огня.

"Нужны решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь. Франция без устали работает со своими партнерами для достижения этой цели. Жертвам, раненым, всей сопротивляющейся Украине, — наша солидарность, наше уважение, наша преданность", – пишет президент Франции в соцсети X.

Кая Каллас назвала удар примером того, "как Россия усиливает атаки, в то время как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня".

"Неистовые сцены в Сумах сегодня утром, когда жители собрались на Вербное воскресенье, но их встретили российские ракеты. Мои мысли сегодня с украинским народом", - написала Каллас в X.

Представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог осудил удар по Сумам и заявил, что нужно заканчивать войну.

"Сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит всякую черту приличия. Десятки мирных жителей убиты и ранены. Как бывший военный лидер, я понимаю, что такое нацеливание, и это неправильно. Вот почему президент Трамп так усердно работает над тем, чтобы положить конец этой войне", - написал Келлог в Х.

Премьер-министр Великобритании Кит Стармер после удара по Сумам также призвал РФ согласиться на прекращение огня в Украине.

"Я шокирован ужасающими атаками России на гражданское население в Сумах, и мои мысли с жертвами и их близкими в это трагическое время. Президент Зеленский продемонстрировал свою преданность миру. Теперь Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий" - написал британский премьер в соцсети X.

Другие мировые лидеры также отреагировали на обстрел города Сумы. Соболезнования выразили президенты Литвы Гитанас Науседа и Молдовы Майя Санду, а также глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Напомним, сегодня утром россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по центру Сум.

В МИД Украины заявили, что информация об обстреле Сум в Вербное воскресенье будет передана партнерам Украины и всем международным институтам.