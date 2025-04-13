Ракетные удары по Сумам были нанесены российскими 112-й и 448-й ракетными бригадами с территории Воронежской и Курской областей.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в своем Telegram-канале.

"Очередное военное преступление россии - удар баллистики по Сумам, убийство гражданских украинцев. Многие шли в церкви в Вербное воскресенье, кто-то возвращался с богослужения домой.

Еще одно доказательство безбожия отвратительной проклятой москвы. Уже известно, что преступный удар по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории воронежской (н.п. лески) и курской (н.п. леженьки) областей", - написал глава ГУР.

Напомним, сегодня утром россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по центру Сум. Погиб 32 человека, из них 2 ребенка.

Народный депутат Марьяна Безуглая написала, что прилет в Сумах был по скоплению военных, которые проводили торжественное награждение.