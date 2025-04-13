Народный депутат Марьяна Безуглая пишет, что прилет в Сумах был по скоплению военных, которые проводили торжественное награждение.

"Обращение к Сырскому и отдельно к командующему ТРО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских местах, - снова россияне имели информацию о скоплении. И на полигонах до сих пор построение", - пишет Безуглая.

Также она считает, что имела место утечка информации.

Кроме того, Безуглая пишет, что за предыдущие случаи массовой гибели украинских военных во время построений никто не наказан.

"За предыдущие случаи никто не наказан. К примеру, после трагедии с награждением в 128-й бригаде до сих пор никому не вручено подозрение. Комбриг Лысюк — кум генерала Зубанича...

Господин президент, это вам Ок? Дальше будете молчать и держать совков?", - пишет Безуглая.

Официально власти о прилёте по военным в Сумах не сообщали.

На кадрах, которые публиковала ОВА и журналисты были видны сильные разрушения конгресс-центра Сумского университета и ряда других зданий.

Напомним, в результате утреннего удара РФ по центру Сум погибли 24 человек, из них 1 ребенок. Ранены 84 человека, среди которых 7 детей.

Война в Украине идет 1145-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.