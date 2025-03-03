Появилось первое официальное подтверждение ракетного удара по полигону в Новомосковске и гибели украинских военных.

Соответствующее заявление сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый.

"Трагедия на полигоне – это ужасное следствие враждебного удара. Война требует скорых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем. От всего сердца выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших, собратьям и всем, кто знал наших воинов", - пишет он в своем телеграм-канале и заявляет, что его "изнутри разъедает гнев".

Идет расследование обстоятельств трагедии.

"Я буду требовать строжайшего наказания. Тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью", - заявляет Драпатый и предполагает, что "правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии".

Напомним, Россия сообщила об ударе "Искандером" по району Новомосковска еще 1 марта. Подтвердили его только сегодня. Украинские паблики писали о гибели 50 военных на построении.

Накануне депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая подтвердила ракетный удар РФ по полигону "Новомосковский" в Днепропетровской области и гибель служащих ВСУ на построении.

Война в Украине идет 1104-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 3 марта 2025 года в обновляемом онлайне.