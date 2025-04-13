Информация об обстреле города Сумы в Вербное воскресенье будет передана партнерам Украины и всем международным институтам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Многие гражданские люди были убиты и ранены. Такая атака в великий христианский праздник является абсолютным злом. Мы уже передаем подробную информацию об этом военном преступлении всем нашим партнерам и международным институтам. Мы призываем все столицы и штаб-квартиры решительно отреагировать.", - заявил глава МИД.

Он отметил, что второй месяц подряд Россия отказывается принять предложение США о полном прекращении огня, которое Украина приняла 11 марта.

"Россия же усиливает террор. Мы призываем партнеров предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и усилить давление на Москву", - добавил Сибига.

Напомним, сегодня утром россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по центру Сум. Погиб 31 человек, из них 2 ребенка.

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что прилет в Сумах был по скоплению военных, которые проводили торжественное награждение.