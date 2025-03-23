Волонтер Екатерина Андреева в Сумской области попала под российский обстрел в прямом эфире. Об этом она рассказала в эфире "Суспильного".

Она пыталась эвакуировать людей из Мирополья. Андреева рассказала, что находится со своей группой в лесу и проехать к месту эвакуации не могут, потому что россияне взорвали мост.

"Нас сегодня во время эвакуации накрыли дроны. Перед нами погибли две машины военных. Мы едва выжили, сейчас в лесу. Машина наша находится на трассе, мы на Старлинке. Пока не можем выехать, потому что кацапы взорвали мост. К сожалению, мы не доехали до места эвакуации, сейчас в лесу", - рассказала Андреева в прямом эфире.

Договорить с ведущим девушке не удалось. Эфир прервался после того как волонтер очень громко закричала, так как начался обстрел.

Позже в эфире сообщили, что Екатерина Андреева вышла на связь. В результате она осталась жива. По ее словам, в 300 метра от нее взорвался КАБ.

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